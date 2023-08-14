İstanbul’da AVM'ye gelen müşterilerle çalışanlar arasında kavga çıktı Bir alışveriş merkezinin restoranında müşteriler ile çalışanlar arasında laf atma nedeniyle çıkan tartışma kavgaya döndü. O anlar kameralara yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde hareketli dakikalar yaşandı. Özellikle hafta sonu büyük bir kalabalığı ağırlayan AVM'ler, 7'den 70'e herkesin uğrak yeri oluyor. En fazla yoğunluk ise yemek katlarında yaşanıyor. Tansiyon yükseldi Bölgede bulunan bir AVM'de de müşteriler ile restoran çalışanları arasında gerilim yaşandı. Laf atma nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Müşteriler ile çalışanlar birbirine girdi Yabancı uyruklu müşteriler ile restoran çalışanları birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kısa sürede alışveriş merkezinin yemek katı savaş alanına dönerken yaşanan kavga cep telefonu kamerası ile görüntülendi.