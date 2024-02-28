İstanbul'da avukatın dehşete düşüren görüntüleri: Hastane kapısını yumrukladı Başakşehir Devlet Hastanesi'nde taşkınlık çıkaran avukat Ferhat Firuzmen, polis ekiplerince gözaltına alınırken, avukatın kendisini gözaltına almak isteyen polislere ‘O talimatı veren savcı beni arasın, siz bana dokunamazsınız’ diyerek karşı koyduğu öğrenildi.

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DHA

İstanbul Başakşehir'de bir avukat hastanede korku dolu anlar yaşattı.

Başakşehir’de bulunan bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören hastayı ziyarete giden Avukat Ferhat Firuzmen, ziyaret saati olmadığı için içeri alınmadı.

Bunun üzerine hastaneden ayrılan Firuzmen, bir süre sonra geri geldi ve yoğun bakımdaki hastayı ziyaret etmek istedi.

Ancak personeller tekrar ziyaret saati olmadığını ifade ederek Firuzmen’in içeri girmesine izin vermedi.

"O savcı beni arasın"

Sinirlenen Avukat Ferhat Firuzmen kapalı olan otomatik kapıyı tekmelemeye başladı. Kapıyı kıran Firuzmen’i sakinleştiremeyen görevliler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Firuzmen’i gözaltına almak istedi.

Firuzmen'in polis memurlarına da ‘O talimatı veren savcı beni arasın, siz bana dokunamazsınız’ diyerek direndiği belirtildi. Firuzmen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Firuzmen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan avukat Firuzmen’in kapıyı tekmelediği anlar ise hastanedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)