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    İstanbul'da ayakkabı tabanından uyuşturucu çıktı

    15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda, poşet içerisindeki ayakkabıların tabanına uyuşturucu gizleyen şahıs, polis ekiplerinin dikkatiyle yakalandı.
    • DHA
    • 07.01.2022 - 13:26
    • Güncelleme : 07.01.2022 - 16:23
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    İstanbul'da ayakkabı tabanından uyuşturucu çıktı

    İstanbul Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda devriye görevi sırasında, terminalde şüpheli davranışlar sergileyen M.T. adlı bir kişiyi durdurarak GBT sorgusu yaptı.

    Şüphelinin kaydında herhangi bir suç izine rastlanmadı. Bu kez M.T.’nin elindeki poşeti fark eden polis, torbadaki bir çift spor ayakkabıyı sordu.

    AYAKKABI TABANINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

    Şüpheli M.T.’nin, içinde bir çift ayakkabı bulunan poşeti kargoyla Mersin’e göndereceğini söylediği öğrenildi. M.T.’nin tedirgin hallerinin devam etmesiyle poşet içerisinde bulunan ayakkabılar polis tarafından dikkatlice kontrol edildi. Kontrol sonrasında ayakkabıların tabanlarına gizlenmiş, uyuşturucu madde olduğu ortaya çıktı.

    İstanbul'da ayakkabı tabanından uyuşturucu çıktı

    GÖZALTINA ALINDI

    Uyuşturucuya el konulurken, şüpheli M.T. gözaltına alındı. Yakalanan M.T., sorgulanmak üzere Otogar Polis Merkez Amirliği'ne götürüldü. Hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan adli işlem yapılan zanlı, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah adli makamlara sevk edildi.

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