İstanbul'da aynı gün 2 hırsızlık olayına karıştı: Şüpheli tutuklandı Beyoğlu’nda, bir iş yerinde iki adet valizi çalan şahıs, ardından bir başka iş yerinden bir kadının cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Şahıs, çalıntı cep telefonu ile beraber yakalandı.