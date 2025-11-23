İstanbul'da aynı gün 2 hırsızlık olayına karıştı: Şüpheli tutuklandı

- İstanbul Beyoğlu'nda bir şahıs, aynı gün içinde bir iş yerinden iki valiz ve başka bir iş yerinden bir kadının cep telefonunu çaldı.
- Ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek Y.N.'yi yakaladı ve çalıntı telefon ele geçirildi.
- Şahıs 'yankesicilik' ve 'açıktan hırsızlık' suçlarından tutuklandı.
İstanbul Beyoğlu'nda bir şahıs, 22 Eylül günü bir iş yerinde iki adet valizi çalıp, ardından bir başka iş yerinden bir kadının cep telefonunu çaldı.
Şahıs kayıplara karışırken, yapılan ihbarlar sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Şube ekipleri harekete geçti.
GÖZALTINA ALINDI
Ekipler, şahsı yakalama çalışmaları kapsamında güvenlik kameralarını tek tek inceledi.
Çalışmalar sonucu kimliği ve adresi belirlenen Y.N., Gümüşsuyu Mahallesi’nde gözaltına alındı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şüpheliye yapılan kaba üst aramasında, suç unsuru telefon ele geçirilirken, şahıs sorgulama işlemleri için emniyete götürüldü.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, ‘yankesicilik’ ve ‘açıktan hırsızlık’ suçlarından, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.