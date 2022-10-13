İstanbul’da Ayşe Altuntaş'ın katil sevgilisi için Yargıtay devrede

Gönül ilişkisi yaşadığı 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş'ı öldürdükten sonra ormana gömen zanlı, yeniden yargılanacak. Yargıtay, zanlının cinayeti tasarlayarak işlemediğini belirtiyor.

İstanbul Sultangazi'de kızı Fadime ile birlikte yaşadığı evinden 18 Temmuz 2019 günü çıkan Ayşe Altuntaş'tan (43), bir daha haber alınamadı.

4 çocuk annesi Altuntaş'ın kızı Fadime ve oğlu Mehmet Altuntaş, Esentepe polis merkezine ve Gaziosmanpaşa savcılığına kayıp başvurusunda bulundu.

Gönül ilişkisini çocukları anlattı

Şikayetçilerin, Ayşe Altuntaş'ın aynı zamanda akrabası olan sanık Mehmet Taşdelen ile bir süredir gönül ilişkisi yaşadığını, bunu sanığa sorduklarında ise Taşdelen'in onu 2 gündür görmediğini söylediğini, daha sonra ise olay günü sabah saatlerinde Altuntaş'la buluşup Pirinççi köyüne gittiklerini ve tekrar evinin oraya bıraktığını söylediği öne sürüldü.

Çelişkili ifadeler dikkat çekti

İddialar üzerine gözaltına alınan ve ilk ifadesinde suçu kabul etmeyen Taşdelen, serbest bırakıldı.

Olay günü kullandığı telefona ait baz kayıtlarından çelişkili ifadeleri dikkate alınan Mehmet Taşdelen, tekrar gözaltına alındı.

İtiraf etti, gömdüğü yeri gösterdi

Sanık bu kez suçunu itiraf ederek 18 Haziran 2020'de Ayşe Altuntaş'ı gömdüğü yeri gösterdi.

Kadının cesedi, Eyüpsultan ilçesine bağlı Pirinççi köyündeki ormandan çıkarıldı.

Katil tutuklandı

Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilen sanık Mehmet Taşdelen, 19 Haziran 2020'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Ayşe Altuntaş'ın beraber yaşadığı kızı Fadime Altuntaş, bir televizyon programına katılarak yardım istedi.

“Kazaen öldü” dedi

Tutuklanan Mehmet Taşdelen ifadesinde, 11 ay boyunca 11 saat huzurlu uyuyamadığını, olayın medyaya düşmesinden sonra da çocuklarının kendisini terk etmesinden korktuğu için söyleyemediğini ancak ilk günden bu yana vicdan yükü altında olduğunu belirtti.

Taşdelen, mahkemede yaptığı savunmada ise “Maktuleyi tasarlayarak öldürmedim. Olay maktulenin silahı kendi kendine tutması sebebiyle kazaen bir ölümdür. Bu olayda bir dahlim yoktur.” dedi.

İyi hal indirimi yapıldı

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 Eylül 2021'de yapılan duruşmada, tutuklu sanık Mehmet Taşdelen, son sözünde de suçsuz olduğunu belirterek beraatini talep etti.

Mahkeme, Taşdelen’i “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın iyi halini göz önüne alan mahkeme, cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi.

Yargıtay devreye girdi

Sanık avukatı, cinayetin tasarlanarak işlenmediğini belirterek temyiz talebinde bulundu. Ancak talip Bölge Adliye Mahkemesince reddedildi.

Bunun üzerine dosya, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderildi.

Yargıtay ise 13 Eylül 2022'de yaptığı incelemede, tasarlamanın koşulları oluşmadığını, sanık hakkında TCK 81. maddesi uyarınca “kasten öldürme” suçundan hüküm kurulması gerekirken, delillerin tahlilinde ve takdirinde hataya düşüldüğü gerekçesiyle kararı bozdu.

Yeniden yargılanacak

Sanık Mehmet Taşdelen hakkındaki dosya yerel mahkemeye gönderildi.

DHA'nın haberine göre Taşdelen, yeniden hakim karşısına çıkacak.