İstanbul'da azılı haraç çetesine baskın düzenlendi Şehrin birçok noktasında haraç almak istedikleri dükkanlara silahlı saldırı düzenleyen suç örgütüne yapılan baskında 8 kişi yakalandı.

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DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, toplumun huzurunu tehdit eden haraç çetelerine yönelik çalışma başlattı.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Çalışma kapsamında kimlikleri belirlenen şüphelilerin, 4–11 Ağustos tarihleri arasında Sancaktepe, Ümraniye ve Beyoğlu'nda birden çok işyerine düzenlenen silahlı saldırılardan sorumlu olduğu bilgisine ulaşıldı.

Edinilen istihbarat sonucu, haraç almak istedikleri iş yerlerine silahlı saldırı düzenleyen çete üyelerinin saklandıkları yer tespit edildi.

8 ÇETE ÜYESİ GÖZALTINDA

Düzenlenen operasyonlarda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, 8 adet ruhsatsız tabanca, bin 211 adet fişek, 1 adet balistik yelek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)