İstanbul'un Başakşehir ilçesinde C.O. isimli şahıs, oğlu B.T.O.'ya çözmesi için test kitabı verdi.
Küçük çocuk, test kitabındaki soruları kısa sürede bitirerek kitabı babasına teslim etti.
TESTİ ERKEN BİTİRDİ DİYE DARBETTİ
Baba C.O., oğlu B.T.O.'nun testi bitirmesi gereken zaman aralığından daha kısa sürede bitirmesi üzerine çılgına döndü.
Oğlunun bütün soruları kısa sürede çözdüğüne inanmayan C.O., küçük çocuğu darbetti.
DARP ANLARINI KAYDETTİ
O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. C.O. yakalanarak gözaltına alınırken, B.T.O. isimli küçük çocuk şahıs ise muhafaza altına alındı.
BABA SERBEST BIRAKILDI
C.O.'nun, “çocuğa karşı şiddet” suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.
KÜÇÜK ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI
B.T.O.'nun ise muhafaza altına alınarak Yetiştirme Yurduna teslim edildiği öğrenildi.
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