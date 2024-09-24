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İstanbul'da baba dehşeti: Testi erken bitiren oğlunu dövdü

İstanbul'da baba dehşeti: Testi erken bitiren oğlunu dövdü Başakşehir'de bir baba, soru kitabındaki testleri kısa sürede bitiren oğluna inanmadığı için küçük çocuğu darbetti. O anlar bir komşu tarafından anbean kaydedildi.