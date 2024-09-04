İstanbul’da bahçesinde çalıştırdığı işçiyi öldürdü Beylikdüzü’nde bahçesinde çalışması için işe aldığı Ahmet Şamlı’yı çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren İbrahim S.M.E.Y.M. yakalandı.

DHA

İstanbul Beylikdüzü’nden bir cinayet haberi geldi.

28 Ağustos Çarşamba günü saat 10.00 sularında park halinde duran bir otomobilin içinde ceset bulundu.

Ahmet Şamlı’ya ait olduğu belirlenen ceset incelemeye alındı.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Şamlı’nın bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilirken cesetle ilgili yapılan soruşturmada, otomobilin içinde farklı bir kişinin parmak izi daha tespit edildi.

Yapılan incelemede parmak izinin İbrahim S.M.E.Y.M.'ye ait olduğu belirlendi.

KATİL YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kısa süre içinde İbrahim S.M.E.Y.M.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden şüpheli, öldürdüğü kişiyle bahçe işlerinde kendisine yardım etmesi için anlaştığı, ancak aralarında daha sonradan tartışma çıktığını anlattı.

“BİR ANLIK SİNİRLE BIÇAKLADIM”

Eve giderek mutfaktan bıçak aldığını anlatan şüpheli, bir anlık sinirle olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)