İstanbul'da bakımdan alınan araçta 5. kilometrede yangın çıktı Beylikdüzü'nde otomobilini bakımdan alan Alparslan Altınoğluk'un D-100 karayolunda ilerlerken aracı yanmaya başladı. Araçtaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

DHA

İstanbul'un Beylikdüzü D-100 Büyükçekmece istikametinde otomobilini bakıma götüren Alparslan Altınoğluk, aracın partikül filtresini değiştirdikten sonra yola çıktı.

Yaklaşık 5 kilometre ilerledikten sonra D-100 karayolunda araçtan bir anda alevler yükselmeye başladı.

Bir anda alev topuna döndü

Altınoğlu yangın tüpünü alarak araçtan inerek müdahale etse de alevler bir anda büyüdü.

Çevredekiler otomobilin yandığını görünce itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler alevleri söndürürken araç kullanılamaz hale geldi.

"Söndürmeye çalıştım ama..."

Aracın yanması nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Yanan otomobilin sahibi Alparslan Altınoğluk, "Partikül filtresini temizlettim 5 kilometre geldikten sonra aracım bu şekilde alttan patlamalar oldu. Patlamadan sonra alev aldı, yangın tüpünü aldım çıktım dışarı söndürmeye çalıştım ama maalesef gördüğünüz durumda araç." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)