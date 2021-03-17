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    İstanbul'da balıkçıda yaşanan patlama kamerada

    Bağcılar'da bulunan dükkanda meydana gelen patlama, saniye saniye kaydedildi.
    • DHA
    • 17.03.2021 - 10:10
    • Güncelleme : 17.03.2021 - 10:11
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    İstanbul'da balıkçıda yaşanan patlama kamerada

    İstanbul'da balıkçı dükkanında korkunç bir patlama meydana geldi.

    Patlama, Bağcılar'da bulunan dükkanda sabaha karşı yaşandı.

    Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen olayda, iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.

    PATLAMA ANI

    Yaşanan patlamaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

    Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıya görüntülerde, balıkçı dükkanında şiddetli bir patlama yaşanıyor ve içerideki malzemeler dışarıya savruluyor.

    Bağcılar'da balıkçıda meydana gelen patlama ViDEO

    İstanbul da balıkçıda yaşanan patlama kamerada #1

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