İstanbul'da balkonu çöken apartman sakini: Umurumda bile değil Kartal'da 6 katlı binanın 6'ıncı katındaki evin balkonu çöktü. Binada yaşayan bir şahıs, "Balkonun çökmesi umurumda bile değil" dedi.

İHA

Geçtiğimiz gün İstanbul'un Kartal ilçesi, Petrol İş Mahallesi Beyaz Villa Sokak üzerinde gece saat 02.00'de herkesin uyuduğu saatlerde 6 katlı bir binanın altıncı katındaki dairenin balkonu, büyük bir gürültüyle çöktü.

Çökmenin sesiyle apartmanda yaşayanlar dışarıya çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

BALKON ÇÖKTÜ

Olay yerine gelen görevliler tarafından bariyerler ve emniyet şeridiyle önlem alındı.

Apartmanda oturan 2 ailenin, yakınlarının yanına gittiği öğrenildi.

Ekipler tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı.

"BÖYLE ŞEYLERDEN KORKMAM: İYİ OLDU ORTALIK SAKİNLEŞTİ"

1976'dan bu yana apartmanda yaşayan Erol Altan ise evini terk etmedi. Altan'ın, "Biz otuyorduk, gürültü oldu. Anladık ki balkon çökmüş. Ben korkmadım umurumda bile olmadı ama korkan komşularım oldu. Ben böyle şeylerden pek korkmam. Daha da güzel oldu bu olay, ortalık sakinleşti. Sabah işe gidenler çok gürültü yapıyorlardı. Şimdi kimse yok binada, patron benim. Sakin bir şekilde yaşıyorum. Çok da memnun oldum bu işten." şeklindeki açıklamaları gülümsetti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)