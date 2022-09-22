İstanbul'da balkonu taranan 2 çocuk babası kurtarılamadı

Esenler'de Erhan Kaşa ile Metin E. arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Metin E., Kaşa'yı balkonunda otururken kurşuna dizdi. 2 çocuk babası, hayatını kaybetti.

İstanbul Esenler'de akılalmaz bir cinayet yaşandı.

32 yaşındaki Erhan Kaşa ile Metin E. arasında tartışma başladı.

Tartışmanın ardından Kaşa, evine gidip balkonda oturmaya başladı.

Metin E. ise silahla Kaşa'nın evin balkonuna doğru ateş etmeye başladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Silahtan çıkan kurşunlardan bazıları Kaşa'nın göğsüne isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri, Kaşa'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü. Kaşa, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

"2 çocuk yetim kaldı"

Erhan Kaşa'nın babası Necati Kaşa, "Ben 35 senedir burada esnaflık yapmış bir insanım. Bütün çevreme sorabilirsiniz. Benim çocuklarım hakkında bir Allah'ın kulunun şikayeti olursa ben intihar ederim. Olay esnasında ben yoktum. Komşularım anlattı. Bu adamın bir değil iki değil üç değil, bu adam sürekli mahallenin ortasına gelip küfrediyor. Bu adam sürekli mahallenin ortasına gelip küfrediyor. Oradan ayrılıyorlar.

Vatandaşlar uyarıyor ama beklemeden gidiyorlar. Sonra silahla geliyor, tarayıp çekip gidiyor. Bu çocuğun suçu günahı neydi. Vatandaş olarak soruyorum. Yazık günah. Bir genç büyütmek o kadar kolay mı? 2 çocuk yetim kaldı. Bunun hesabının kim verecek? Ben evime giremiyorum. Yazık günah değil mi?" dedi.





















