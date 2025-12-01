İstanbul'da barakadaki sobayı tutuşturmaya çalışan adam çıkan yangında can verdi

- 68 yaşındaki Turhan Çanta, Arnavutköy'deki barakasında sobayı tutuşturmaya çalışırken çıkan yangında hayatını kaybetti.
- İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ancak Çanta'nın cansız bedeni barakada bulundu.
- Olay anları cep telefonu ile görüntülenirken, yakınları olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yükselen alevler ölümü getirdi.
Yalnız yaşadığı öğrenilen 68 yaşındaki Turhan Çanta'nın kaldığı barakadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Ekiplerin soğutma çalışmasının ardından barakada yapılan incelemede, yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı.
Yangının talihsiz adamın sobayı yakmaya çalıştığı sırada çıktığı, alevlerin kısa sürede tüm barakayı sardığı öğrenildi.
O ANLAR KAMERADA
Barakanın alev alev yandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Görüntülerde alevlerin yükseldiği, vatandaşların panik içinde durumu ekiplere bildirdiği ve itfaiyenin çalışması yer aldı.
Turhan Çanta'nın yakınları olay yerinde gözyaşlarına hakim olamazken, jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri baraka çevresinde çalışma yaptı.