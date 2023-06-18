İstanbul'da barışma teklifi kavgası Kağıthane'de bir kadın, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı eşinin barışma teklifini reddedince aracın içerisinde darbedildi.

İHA

İstanbul Kağıthane'de geçtiğimiz Salı günü saat 12.00 sıralarında Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde 3 çocuk annesi genç bir kadın, 4 yıl önce aldatma nedeniyle eşinden boşanmak istedi.

Yıllar sonra eşinden boşanan kadın, zaman zaman çocukları için uzaklaştırma kararı da aldırdığı eşiyle görüşmeye başladı.

Bir süre sonra ikili araca binerek çocuklarının olduğu okula gitmek üzere yola çıktı. Yolda seyir halindeyken, adam eski eşine barışma teklifi etti.

Barışma teklifini reddetti: Ortalık karıştı

Ancak kadın teklifi reddedince ortalık karıştı. Aracı durduran adam eşini içeride darp edince kadın dışarı çıktı.

Kaldırımda eline taş geçiren kadın, araca fırlatarak camını kırdı. Bunun üzerine araçtan inen adam sinir krizi geçiren eşini zapt etmeye çalıştı.

Sesleri duyan vatandaşlar ve sivil trafik polisleri, koşarak olay yerine geldi. Vatandaşların geldiğini gören adam bu kez de aracına binerek kaçmak istedi.

Kaçmak istese de beceremedi

Ancak polis tarafından önü kesilen şahıs araçtan indirildi. Yaşananlar ise hem güvenlik hem de cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, sinir krizi geçiren kadını sakinleştirdikten sonra taburcu etti.

Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Kadının eski eşinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.