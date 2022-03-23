Petrol
120.48
4.33%
Euro
16.32
-0.22%
Dolar
14.85
0.21%
Altın
921.56
0.59%
Borsa
2188
-0.02%
Bitcoin
627.295
-1.31%
BTXN Coin
42.29
1.53%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    İstanbul'da bariyere çarpıp kamyonun altında sıkışan motosikletli öldü

    Küçükçekmece'de moto kurye işi yapan genç adam, bariyere çarptıktan sonra hafriyat kamyonunun altında kalarak can verdi.
    • DHA
    • 23.03.2022 - 17:32
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 17:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da bariyere çarpıp kamyonun altında sıkışan motosikletli öldü

    D-100 karayolu Küçükçekmece mevkii, Topkapı istikametinde 32 yaşındaki moto kurye Okan Öztürk, bariyerlere çarptıktan sonra 74 AAT 422 plakalı hafriyat kamyonunun altında kaldı.

    Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

    YAKINLARI KENDİNDEN GEÇTİ

    Hayatını kaybeden moto kurye sürücü Okan Öztürk'ün yakınları, olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

    UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

    Öztürk'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kamyon şoförü Serdar Çağlar, ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.  Kaza nedeniyle D100 karayolu üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

    İstanbul da bariyere çarpıp kamyonun altında sıkışan motosikletli öldü #1

     

    "EVİNE EKMEK GÖTÜRMEK İÇİN BU İŞİ YAPIYOR"

    Okan Öztürk'ün arkadaşı Yalçın Zilif, "Evine ekmek götürmek için bu işi yapıyor. Bu iş hızlı iletişim için yapılan bir iş. Biraz daha hak verilmesini istiyoruz." dedi.

    "BİLEREK SIKIŞTIRMIŞ"

    Mürsel Avcı, "Bilerek sıkıştırmış arkadaşların tanımı. Görenler var. O da bariyerlere vurup altına giriyor. Biz ekmek parası için kar, kış koşuyoruz. Tüm sürücülere söylüyorum. Lütfen biraz daha dikkatli olalım." dedi.

    İstanbul da bariyere çarpıp kamyonun altında sıkışan motosikletli öldü #2

    İstanbul da bariyere çarpıp kamyonun altında sıkışan motosikletli öldü #3

    İstanbul da bariyere çarpıp kamyonun altında sıkışan motosikletli öldü #4

    İstanbul da bariyere çarpıp kamyonun altında sıkışan motosikletli öldü #5


    İlginizi Çekebilir

    Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü
    Gündem

    Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü

    Doğalgaz Tüketim Desteği ödemeleri başladı
    Gündem

    Doğalgaz Tüketim Desteği ödemeleri başladı

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü

    Görüş Bildir