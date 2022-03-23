İstanbul'da bariyere çarpıp kamyonun altında sıkışan motosikletli öldü

Küçükçekmece'de moto kurye işi yapan genç adam, bariyere çarptıktan sonra hafriyat kamyonunun altında kalarak can verdi.

D-100 karayolu Küçükçekmece mevkii, Topkapı istikametinde 32 yaşındaki moto kurye Okan Öztürk, bariyerlere çarptıktan sonra 74 AAT 422 plakalı hafriyat kamyonunun altında kaldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKINLARI KENDİNDEN GEÇTİ

Hayatını kaybeden moto kurye sürücü Okan Öztürk'ün yakınları, olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Öztürk'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kamyon şoförü Serdar Çağlar, ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle D100 karayolu üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

"EVİNE EKMEK GÖTÜRMEK İÇİN BU İŞİ YAPIYOR"

Okan Öztürk'ün arkadaşı Yalçın Zilif, "Evine ekmek götürmek için bu işi yapıyor. Bu iş hızlı iletişim için yapılan bir iş. Biraz daha hak verilmesini istiyoruz." dedi.

"BİLEREK SIKIŞTIRMIŞ"

Mürsel Avcı, "Bilerek sıkıştırmış arkadaşların tanımı. Görenler var. O da bariyerlere vurup altına giriyor. Biz ekmek parası için kar, kış koşuyoruz. Tüm sürücülere söylüyorum. Lütfen biraz daha dikkatli olalım." dedi.













