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    İstanbul'da bariyere giren aracın motoru savruldu

    Çekmeköy'de kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan aracın motoru yola fırlarken kazada 3 kişi ağır yaralandı.
    • 08.01.2023 - 09:00
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    İstanbul'da bariyere giren aracın motoru savruldu

    İstanbul'da Şile Otoyolu Çekmeköy mevkiinde  göre bir otomobil Kuzey Marmara Otoyolu Alemdağ kavşağında yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle aracın motoru yerinden fırlayarak yola savruldu.

    İHA'nın haberine göre kazada araçta sıkışan 3 kişi ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Hurdaya dönen araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenilirken kaza yapan aracın yola savrulan parçaları itfaiye ekipleri tarafından temizlendi.

    "Büyük ihtimalle alkollüydüler"

    Kazayı gören motosiklet sürücüsü Kadir Demirkoparan, "Yollar kaygandı. Büyük ihtimalle alkollüydüler. Hakimiyeti kaybedip bariyere vurdular. 3 yaralı vardı. Bir tanesi arabadan fırlamış, bir tanesi de yerde duruyordu. Biri de arabanın içindeydi." şeklinde konuştu.

    İstanbul da bariyere giren aracın motoru savruldu #1

    İstanbul da bariyere giren aracın motoru savruldu #2

    İstanbul da bariyere giren aracın motoru savruldu #3

    İstanbul da bariyere giren aracın motoru savruldu #4

    İstanbul da bariyere giren aracın motoru savruldu #5


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