İstanbul'da bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Maltepe'de Mahmut Alperen Bölükbaşı'nın kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybederken arkasında yolcu konumundaki Lara V. yaralandı. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.

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DHA

İstanbul'un Maltepe ilçsei İdealtepe mahallesinde, Başıbüyük bağlantı yolu üzerinde 22 yaşındaki Mahmut Alperen Bölükbaşı'nın kullandığı motosiklet, hızla seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjde bulunan bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü Bölükbaş ve arkasında yolcu konumunda bulunan 14 yaşındaki Lara V. yola savrularak yaralandı.

Çevrede bulunan diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü genç kurtarılamadı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Mahmut Alper Bölükbaş ve Lara V.'ı hastaneye kaldırdı. Mahmut Alperen Bölükbaşı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Lara V.'ın ise tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Kaza anı bir otomobilin araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hızla ilerleyen motosiklet bariyerlere çarpıyor ve motosikletteki iki kişi yola savruluyor.

Ne kask var ne koruyucu ekipman

Kazaya tanık olan sürücüler ise araçlarını durdurup yaralıların yardımına gidiyor.

Diğer yandan görüntülerde sürücü ve yolcunun kask takmaması ve koruyucu ekipman giymemesi dikkat çekiyor.