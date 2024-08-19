İstanbul'da başörtülü kadına çirkin saldırı Ümraniye'de metroda tartıştığı başörtülü kadına çıkışta saldıran kadın, 'başörtülü or..u' diyerek küfür etti.

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Haber Merkezi

Toplum içindeki 28 Şubat zihniyeti yok olmuyor.

Başörtüsü için siyasi ve hukuki bütün engeller yıllar önce ortadan kalksa da giyim ve inanç özgürlüğünü içselleştiremeyen karanlık zihinler toplumun içinde yaşamaya devam ediyor.

Konunun son çirkin örneği İstanbul'da yaşandı.

ÜMRANİYE'DE BAŞÖRTÜLÜ KADINA SALDIRI

Ümraniye ilçesinde metro istasyonunda başörtülü bir kadınla tartışan saldırgan kadın hızını alamayıp metro çıkışında talihsiz kadının üzerine yürüdü.

KÜFÜRLER SAVURDU

Çevredekilerin engel olduğu saldırgan 'başörtülü or..u' şeklinde küfürler etti.

Yaptıklarını inkar eden saldırgan kendisini görüntüleyen diğer başörtülü kadınlara da saldırdı.

YAKALANDI

Metro çıkışı saldırıya uğrayan başörtülü mağdur polise şikayette bulunurken saldırgan kadın yakalandı.