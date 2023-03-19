İstanbul’da bastonlu, bıçaklı ve yumruklu trafik kavgaları kamerada Trafikte yol verme yüzünden çıkan kavgalar, cep telefonu kameralarına yansıdı. İstanbul’un gözde ilçelerinde yaşanan kavgalarda baston ve bıçak kullanıldığı görüldü.

İstanbul’un bazı ilçelerinde trafiğe çıkan sürücüler, yol verme yüzünden birbirlerine düştü.

Sinirlerine hakim olamayanlar da, yol ortasında araçlarından inerek bıçak, baston ve yumruklarla saldırdı.

İlk görüntü Şişli’den…

Müşteri kapma kavgası

Dolapdere semti Kurtuluş Deresi Caddesi üzerinde iki taksici müşteri kapma nedeniyle yol ortasında yumruk yumruğa kavga etti.

Müşterinin araya girmesiyle taksiciler güçlükle ayrıldı.

Yolcu bekleyen taksici ile İETT şoförü birbirine girdi

Beykoz’da ise durakta yolcu bekleyen taksici ile yolcu indirmek için durağa yanaşan İETT şoförü arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönmesi üzerine birbirlerine giren tarafları vatandaşlar ayırdı.

"Neden üzerime sürüyorsun?"

Eyüpsultan Kemerburgaz’da da hafriyat kamyonu şoförü ile karşı yönden gelen kapalı kasa minibüs sürücüsü arasında “Neden üzerime sürüyorsun?” sözleri nedeniyle kavga çıktı.

Diğer sürücülerin araya girdiği kavga büyümeden sonlandırıldı.

Keskin dönüş yaptı, bıçakla peşinden koştu

Başakşehir Bahçeşehir’de siteye giriş yapan otomobil sürücüsü ile keskin dönüş yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğünü iddia eden diğer bir sürücü arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda sürücünün peşinden koşan diğer sürücü, ona bıçak çekti.

Yakınlarının müdahale ettiği olayda taraflar güçlükle ayrıldı.

Bastonla saldırdı

Üsküdar Kirazlıtepe’de ise otomobilden inen birkaç şahıs, trafikte yol verme yüzünden tartıştıkları hafriyat kamyonu sürücüne bastonla saldırdı.

Yaşanan kavgalar cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.