İstanbul'da batan teknede kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor Sarıyer'de Boğaz'da teknenin batması sonucu denizde kaybolan kişiyi arama kurtarma kurtarma çalışmaları, havadan görüntülendi.

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İHA

Sarıyer Tarabya açıklarında içerisinde 4 kişinin bulunduğu tekne, Boğaz'da henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı battı.

3 kişinin kurtarıldığı teknede, 1 kişi ise kayboldu.

Kaybolan kişiyi arama kurtarma çalışmaları sahil güvenlik, deniz polisi ve itfaiye ekipleri tarafından devam ediyor.

EKİPLER BOĞAZ'DA ARAMA YAPIYOR

Gerçekleştirilen arama kurtarma çalışması drone ile görüntülendi. Ekiplerin, Boğaz'da arama yaptığı görüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)