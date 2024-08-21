İHA
Sarıyer Tarabya açıklarında içerisinde 4 kişinin bulunduğu tekne, Boğaz'da henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı battı.
3 kişinin kurtarıldığı teknede, 1 kişi ise kayboldu.
Kaybolan kişiyi arama kurtarma çalışmaları sahil güvenlik, deniz polisi ve itfaiye ekipleri tarafından devam ediyor.
EKİPLER BOĞAZ'DA ARAMA YAPIYOR
Gerçekleştirilen arama kurtarma çalışması drone ile görüntülendi. Ekiplerin, Boğaz'da arama yaptığı görüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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