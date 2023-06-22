İstanbul'da bayram öncesi dilenci operasyonu İstanbul Taksim'de son dönemde sayıları artan dilencilere yönelik İBB Zabıta ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. 16 dilenciye para cezası kesilirken, dilendirilen 24 çocuk da Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İHA

Son dönemde özellikle İstiklal Caddesi'nde vatandaşları istismar ederek para toplayan dilencilerin sayısı çoğaldı.

Hal böyle olunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri Kurban Bayramı öncesi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde dilencilik faaliyetlerinin önüne geçilmesi için uygulama yaptı.

Dilendirilen çocuklar, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi

Yapılan çalışmalarda 16 dilenciye para cezası uygulanırken, dilendirilen 24 çocuk ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yapılan çalışmalarda, kimliği tespit edilemeyen yabancı uyruklu dilenciye arama yapıldı.

Ayakkabısının tabanına açtığı delikten 902 lira çıktı

Arama sırasında dilencinin ayakkabısının tabanına açılan bir delik içerisinden 902 lira para çıktı.

Öte yandan 2023 yılı içerisinde dilencilere yönelik yaklaşık 2 milyon Türk lirası ceza işlem uygulanırken, 3 bin 595 dilenciye işlem yapıldı.