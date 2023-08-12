İstanbul'da bekçi hayalet ekran hırsızına geçit vermedi Esenyurt ilçesinde gösterge panelini çalmaya çalışan hırsız, sabah saatlerinde işe gitmek üzere olan mahalle bekçisine yakalandı. O anlar kameralara yansıdı.

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DHA

Mahalle bekçisi hırsızlık olayını önledi...

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşanan olay, sabah saat 06.00 sularında meydana geldi.

Sokak üzerinde park halindeki lüks bir otomobilin gösterge panelini sökmeye çalışan hırsızı, o sırada işe giden mahalle ve çarşı bekçisi fark etti.

Dur ihtarına uymadı: Yakalandı

Bekçi, silahını çıkarıp hırsıza doğrultarak teslim olmasını istedi. Ancak hırsız, bekçinin uyarısına uymayarak kaçmaya başladı.

Kaçan şüpheli, bekçi tarafından kısa sürede yakalandı. Şüpheliyi yakalayan bekçi durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çalışmalarını tamamladıktan sonra şüpheliyi gözaltına aldı.

Kameralara yansıdı

O anlar ise sokaktaki bir işyerinin güvenlik kamerasıyla mahalleli bir kişinin cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Güvenlik kamera görüntülerinde bekçinin hırsızı fark edip silahını çıkardığı, hırsızın ise kaçtığı anlar yer alırken cep telefonu kamerasında ise elleri kelepçeli hırsızın görüntüleri görüldü.