İstanbul'da bekçilerden kaçarken kadını ezerek öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Küçükçekmece'de Kemalpaşa Mahallesi Osmanbey Sokak'ta önceki gün saat 22.00 sıralarında yol üzerinde rutin kontrollerini yapan bekçiler, yaya olarak gelen bir kişiyi kontrol etmek istedi.

Önce kimliğinin yanında olmadığını söyleyen kişi, bir anda koşarak kaçmaya başladı.

BEKÇİDEN KAÇARKEN YAŞLI KADINA ÇARPTI

Peşindeki bekçileri atlatmak için park halindeki minibüsüne binerek kaçmaya çalışan şüpheli, bu sırada yol kenarında bulunan 60 yaşındaki Seval Tutanel'e çarparak ağır yaraladı.

BANYODA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Çıkan karışıklıktan faydalanarak kaçan şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede İkitelli'de arkadaşının evinde, banyoda saklanmaya çalışırken gözaltına alındı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Mendil sattığı öğrenilen Seval Tutanel ise tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

6 AYRI DOSYADAN ARANDIĞI ÖĞRENİLDİ

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli Kadir A.'nın, hakkında hırsızlık suçundan 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ayrıca 6 ayrı dosyadan arandığı ortaya çıktı.

"ONA ÇARPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Şüphelinin emniyette verdiği ifadesinde, bu nedenle kaçtığını söylediği ve "Kadını hiç görmedim. Ona çarptığımı hatırlamıyorum." dediği öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.