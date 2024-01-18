İstanbul'da belediye aracına çarpan lüks otomobil perte çıktı: Kazada 5 kişi yaralandı Direksiyon hakimiyetini kaybederek yol çalışması yapan belediye işçilerine ait araca çarpan lüks otomobil ağır hasar alırken kazada 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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DHA

İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü.

Zeytinburnu ilçesinde yaşanan kaza yürekleri ağza getirdi.

Kaza, gece saat 02.00 sularında meydana geldi.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti

Seyir halinde olan lüks otomobil bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sol şeritte bakım çalışması yapan belediye ekibine ait araca çarptı.

Belediye işçilerine çarptı

Yaşanan kazada 4 belediye işçisi ve otomobil sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralı vatandaşlar olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri ardından bölgedeki hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası olay yeri bir süre trafiğe kapatılırken, sürücüler yan yola yönlendirildi.

Ekipler tarafından araçların kaldırılması ve yol temizle çalışmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Araç ağır hasarlı

Kaza yapan lüks otomobilin ağır hasarlı olduğu görüldü.

Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)