Haberler



3. Sayfa



İstanbul'da 'Beni hamileyken ortada mı bırakacaksın' diyen kadına saldırdı

İstanbul'da 'Beni hamileyken ortada mı bırakacaksın' diyen kadına saldırdı Akşam saatlerinde bir kadın ile bir adam arasında çıkan tartışma caddeye taştı. Kadının, "Beni hamileyken ortada mı bırakacaksın?" diye bağırması üzerine sinirlenen adam, kadına saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.