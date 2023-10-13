İstanbul'da beşinci kata erzak taşıyan demir sepetin kopma anı kamerada Esenyurt’ta vatandaşın aldığı malzemeleri evine çıkaran demir sepetin kopmasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Düşen erzaklar, aynı hizada sohbet eden genç adamı sıyırdı. Adamın kolunda kırık olduğu tespit edildi.

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İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

Bölgede yaşayan bir vatandaş, 5'inci kattaki evine aldığı erzakları yukarı çektirmek üzere demir bir sepete koydu.

Bağlanan ip ile çekilen erzaklar yavaşça yukarı çıkmaya başladı. O sırada binanın dışından akrabası ile hava almaya çıkan Ümit Uçar, malzemelerin altında sohbet etmeye başladı.

Altında can vermekten son anda kurtuldu

Yukarı çıkarılmaya çalışılan erzakların ipi koparken malzemeler ise Uçar’ı adeta milim mesafe ile sıyırarak yere düştü.

Az bir fark ile ölümden dönen ve yerde kalan Ümit Uçar, arkadaşlarının yardımı ile yakındaki bir sandalyeye oturdu.

Omzu yırtıldı, kolunda kırık var

Bir süre sonra malzemelerin sahibi de olay yerine gelirken ihbar üzerine sokağa sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Uçar’ın omzunda yırtık ve kolunda kırık olduğu öğrenildi.

Felaketin eşiğinden dönülen kaza anı ise binanın güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

"Kafasına gelseydi kafası parçalanırdı"

Yaralanan Ümit Uçar’ın akrabası Kaan Uçar, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ağabeyim ve yeğenim buraya araç almaya geliyor. Anlaştıktan sonra dükkanın dışına çıkıp konuşuyorlar. Konuştukları sırada burada bir şahıs, bir sepetin içinde ip veya halat ile malzeme taşıyor. Tam o sırada ip kopuyor ve yeğenim ve ağabeyimin durdukları yere düşüyor. Malzeme, yeğenimin omzuna geliyor. Omza gelmeseydi eğer kafasına gelecekti. Olay sonrası ambulansı aradık. Ambulans da hastaneye götürdü. Bir ihmal olmuş. Yeğenimin omzunda yırtık var, kolu ise kırık. Şu an evinde dinleniyor. Kafasına gelseydi kafası parçalanırdı. Ölümden döndü.”

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)