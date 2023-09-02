İstanbul'da beton çöktü! Oluşan çukura düşen 2 kişi yaralandı Betonun çökmesi sonucu oluşan çukura 8 yaşındaki çocuk düştü. Çocuğu kurtarmaya çalışan bir kişi daha düşerek yaralanırken çökmenin yanında yaşandığı binadan inceleme yapılacak.

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DHA

Güngören'in Akıncılar ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.

5 katlı binanın hemen yanında bulunan beton zemin bir anda çöktü.

Oluşan çukura düştüler

O sırasında apartmanın önünde oynayan çocuklardan Muhammed Filiz (8) ve onu kurtarmaya çalışan Yalçın Çalışkan (55), oluşan çukura düştü.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine polis, zabıta ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muhammed Filiz ve Yalçın Çalışkan'ın durumlarının iyi olduğu öğrenilirken belediye ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yağmur ve çevre şartları nedeniyle çöktü

Güngören Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü ekipleri olay sonrası ilk incelemeyi yaptı.

İnceleme sonrası imar müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 1987 yılında yapılan binada çöken kısmın bina ile bağı bulunmadığı ancak briket tuğla üzerine atılan betonun yağmur ve çevre şartları nedeniyle çöktüğü öğrenildi.

Binanın bodrum katında yapılan ilk incelemenin ardından binadan karot örneği alınmasına karar verildi.

"Çocuğu merdivenle çıkardık"

Görgü tanığı Cihan Nuhoğlu şu cümleleri aktardı;

Ben iş yerinden gelirken aracımı park ederken o arada bir ses duydum. Ses duyunca baktım, çocuk düşmüş. Aracı bırakıp geldim, o sırada da üst komşumuz da çocuğu kurtarmak için geliyor. O da onunla birlikte düşünce ben 'merdiven getirin' diye bağırdım. Ama kimse merdiven getirmedi. Yandaki komşu merdiven getirdi. Merdiveni aşağıya koydum, çocuğu çıkardık. Ondan sonra hemen ambulansı ve polisi aradım. Ambulans gelince hemen hastaneye yolladık. Amcayla çocuğun durumu çok iyi.

"Pek iç açıcı bir durum yok"

Belediye ekiplerinin inceleme yaptığı binanın sakini Ali Avni Özyurt ise, "Belediyeden mimarımız geldi. Aşağıdaki duruma baktı. Bodrumda kömürlüklerin olduğu kısımdaki kolonlara baktı. Pek iç açıcı bir durum yok. Biraz demirlerde paslanma var. Dolayısıyla alınacak kararı bekleyeceğiz. Ona göre neticeyi alacağız. Karot örneği alınacak ve neticeyi bekleyeceğiz. İnşallah hayırlısı olur ve bizde boşaltmak zorunda kalmayız" dedi.