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İstanbul'da beton mikseri İETT otobüsüne çarptı: 5 kişi yaralandı

İstanbul'da beton mikseri İETT otobüsüne çarptı: 5 kişi yaralandı Durakta yolcu indirmek için yavaşlayan İETT otobüsüne arkadan çarpan beton mikseri sürücüsü, kendisiyle beraber 4 kişinin yaralanmasına neden oldu.