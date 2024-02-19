DHA
İstanbul'da felaketin eşiğinden dönülen bir kaza meydana geldi.
Yoğun İstanbul trafiğinde her gün yeni bir kaza yaşanıyor.
Kazanın adresi bu sefer Sultangazi ilçesi oldu.
Beton mikseri arkadan çarptı
Bugün öğle saatlerinde durakta yolcu indirmek için yavaşlayan 336 Arnavutköy-Eminönü seferini yapan otobüse, arkasında gelen beton mikseri çarptı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığını bildirdi.
5 kişi yaralandı
Yaşanan kazada, mikser şoförünün yanı sıra otobüste bulunan 4 yolcu yaralandı.
Kaza anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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