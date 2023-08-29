İstanbul'da beton mikseri sürücüsünün yola beton dökerek ilerlediği anlar kamerada Başakşehir'de trafikte kaydedilen bir görüntüde, asfalta beton dökerek ilerleyen beton mikseri can güvenliğini hiçe saydı. İhbar üzerine sürücüye 6 bin 291 TL para cezası uygulandı.

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İHA

Trafikte gün geçmiyor ki tehlikeli anlar yaşanmasın...

Kural ihlalleri sürücülerin ve yayaların canlarını tehlikeye atıyor.

Bu kez ise görüntüler alışılmışın dışında.

Beton dökerek ilerledi

İstanbul'un Başakşehir’de ilçesinde kaydedilen bir görüntüde, beton mikseri dikkat çekti.

Cadde üzerinde ilerleyen araç, yola beton dökerek ilerledi.

6 bin TL para cezası uygulandı

O anları fark eden bir başka sürücü, cep telefonu kamerasıyla kaydederek ihbarda bulundu.

Emniyete yapılan ihbar üzerine plakası belli olan mikser sürücüsü için harekete geçildi.

Ekipler, trafik güvenliğini hiçe sayan sürücüye 6 bin 291 TL para cezası uyguladı.