İstanbul'da beyzbol sopalı yol verme kavgası

DHA
İstanbul Ataşehir'de dün saat 13.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Yeditepe Caddesi'nde iki sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüdü.
Aracından inen otomobil sürücüsü bagajdan aldığı beyzbol sopasıyla diğer sürücüye saldırmaya çalıştı.
VATANDAŞLAR AYIRMAYA ÇALIŞTI
Kavgayı gören vatandaşlar müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı.
Kolundan darbe alan hafif ticari araç sürücüsü rapor alarak beyzbol sopalı sürücüden şikayetçi oldu.
Yaşanan kavga hafif ticari araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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