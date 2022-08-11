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    İstanbul'da bıçaklı kavga kamerada

    Çağlayan'da yabancı uyruklu şahsın tartıştığı Hamdi Ercan Y. tarafından bıçaklanması ve saldırganla tartışması kameralara yansıdı.
    • 11.08.2022 - 20:52
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 20:54
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    İstanbul'da bıçaklı kavga kamerada

    İstanbul'un Kağıthane ilçesi Çağlayan mahallesinde yabancı uyruklu Vail El Ş., arkadaşıyla cadde üzerinde sohbet etmeye başladı.

    Bu sırada yanlarına gelen Hamdi Ercan Y. (29) ile yabancı uyruklu şahıslar arasında tartışma çıktı.

    Sırtından bıçaklayıp kaçtı

    İHA'nın haberine göre kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Hamdi Ercan Y. yabancı uyruklu Vail El Ş.’yi sırtından bıçaklayarak kaçmaya başladı.

    Bıçaklı saldırgan restorana sığındı, yaralı saldırganı kovaladı
    Sırtından yaralanan Vail El Ş. arkadaşıyla birlikte kendisini yaralayan Hamdi Ercan Y.’yi kovaladı. Kaçan Hamdi Ercan Y. bir restorana sığındıktan sonra kapıyı tutup sokakta kendisini bekleyen şahıslara elindeki bıçakla tehditler savurmaya devam etti. Bu sırada şahıslar sokakta geçenlere rağmen, birbirlerine tehditler savuran şahıslar ortalığı birbirine kattı.

    İstanbul'da bıçaklı kavga kamerada VİDEO


    İstanbul da bıçaklı kavga kamerada #1

    Elinde dubayla kapıda kendini bıçaklayanı bekledi

    Yaralandığının farkına varmayan Vail El Ş., kapı önünde bulunan dubayı eline alarak kendisini bıçaklayan şahsı kapıda bekledi. Bir süre sonra yaralandığının farkına varan şahıs, yolun karşısına geçerek kendisini yere bıraktı.

    Bu sırada elinde bıçakla restorana sığınan Hamdi Ercan Y. ise elini kollunu sallayarak sokaktan ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Vail El Ş., Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Kağıthane polisinin yakaladığı saldırgan tutuklandı

    Olayın ardından ihbar üzerine çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera incelmeye aldı.

    Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından emniyette çeşitli suçlardan 5 adet kaydı bulunan Hamdi Ercan Y., olayda kullandığı bıçakla kıskıvrak yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Hamdi Ercan Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İstanbul da bıçaklı kavga kamerada #2

    O anlar kamerada

    Öte yandan, yaşanan dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahısların kavga ettiği ve aralarında yaşanan kovalamaca ile birlikte, yaralı şahsın elinde duba ile beklemesi ve saldırganın elini kolunu sallayıp giderken, yaralının ise yere yığıldığı anlar görülüyor.

    İstanbul da bıçaklı kavga kamerada #3


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