İstanbul'da bıçaklı saldırı! 'Sevgilimi yoldan çıkarttı' dediği genç kadını yaraladı Genç kadın, gece saatlerinde arkadaşıyla evine giderken sokak ortasında saldırıya uğradı. ‘Kız arkadaşımı yoldan çıkarttı’ savunmasında bulunan saldırgan, saklandığı otelde yakalandı. İşlemlerin ardından ise cezaevine gönderildi.

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İHA

İstanbul'un Kasımpaşa ilçesinde garip bir saldırı olayı yaşandı.

Beyoğlu Kasımpaşa semtinde Nazlıcan K., gece yarısı arkadaşıyla birlikte evine doğru yürümeye başladı.

Genç kız yokuşu çıktığı esnada arkasından iki şahıs takip etmeye başladı. Şahıslardan biri silahını çekerek genç kızı, sağ bacağından 2 el ateş ederek vurdu.

Saldırı anı kamerada

Olayın ardından saldırgan kaçarken, yaralı genç kız ise yanındaki kız arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasından ambulansla Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Genç kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırı anı ise kameralara anbean yansıdı.

Kimlikleri tespit edildi

Saldırıya ilişkin geniş çaplı çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, genç kızın ve arkadaşınım ifadesine başvurarak çevredeki kameraları incelemeye aldı.

Geriye yönelik kamera çalışması yapan polis ekipleri, saldırganların olay yerine geldiği aracın plakasını belirledi.

Araç sürücüsünün Erhan D. olduğunun tespit edilmesi üzerine şahsın taksi uygulaması şoförü olduğunu ve aracına binen saldırgan ile diğer şahsı Eyüpsultan’dan aldığı bilgisine ulaştı.

Şahısları Piyalepaşa Bulvarı üzerinde indirdiğini söyleyen Erhan D.’nin bilgisinden yola çıkan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevrede yaptığı kamera çalışmasında saldırgan şahsın emniyette 4 adet suç kaydı olan Bünyamin K. (21), yanındakinin ise 1 adet suç kaydı bulunan Yiğit Efe A. (20) olduğunu tespit etti.

Otelde yakalandı

Devam eden çalışmalarda polis ekipleri, Bünyamin K.’nın Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi’nde bir otelde olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

Otele 4 ekiple baskın yapan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, şahsı kıskıvrak yakaladı. Şahsın üst aramasında ise olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

'Kız arkadaşımı yoldan çıkarttı' savunması

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Bünyamin K.’nın ifadesi alındı.

İfadesinde vurduğu gen kızın, kendi kız arkadaşını yoldan çıkarttığını, gece kulübüne getirdiğini ve erkekli ortamlara sıktığını söyleyen Bünyamin K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıs, “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)