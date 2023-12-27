İstanbul'da bilgisayar hırsızları saniye saniye kamerada! İşte o anlar Dakikalarca uğraştıkları dükkana giren hırsızlardan biri kapıda gözcülük yaparken, 2 kişi ise dükkandaki elektronik cihazları çalarak kayıplara karıştı.

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DHA

İstanbul Büyükçekmece'de bilgisayar hırsızları kameraya takıldı.

Can Karabulut'un elektronik cihaz alım satım ve tamir yaptığı iş yerine otomobille gelen hırsızlar, uzun süre kapıyı açabilmek için uğraştı.

Hırsızlardan birisi dışarıda gözcülük yaparken kapıyı açanlardan ikisi ise iş yerinden 100 bin lira değerinde olduğu öne sürülen elektronik cihazları alarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri durumu iş yeri sahibi Karabulut'a telefonla bildirdi.

Polis kaçan hırsızları arıyor

Olay yerindeki incelemelerin ardından polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

"15 parça dizüstü bilgisayarı götürdüler"

İş yeri sahibi Can Karabulut, "Uzun yıllardır Büyükçekmece'de esnaflık yapıyorum, bilgisayar işleriyle uğraşıyorum. Cumartesi sabaha karşı böyle talihsiz bir olay başımıza geldi. Polis memuru arkadaş bizi aradı, apar topar evden çıkarak dükkana geldim. Geldiğimizde talihsiz bir olayla karşılaştık. Kamera kayıtları da var bu kişilerin. Kapıyı zorlamışlar, 10-12 dakika kadar uğraşmışlar. Muhtemelen 3 kişiler. Biri arabada bekliyor, 2 kişi levye ve kesme araçlarıyla kilitleri patlatıp, kapıyı da zorlamışlar. İçeri girdikten sonra vitrinde bulunan satışa hazır olan dizüstü bilgisayarlarımızı alıyorlar. Diğer vitrinde 3-4 tane tablet var, bizim kullandığımız tarafta da bir tane benim kullandığım bilgisayar var. Yaklaşık 15 parça dizüstü bilgisayarı götürüyorlar.

Takribi maliyeti de 100 bin lira civarındadır diye düşünüyoruz. Hırsızlığı yapan kişilerin en kısa sürede yakalanmasını istiyoruz. Polisin verdiği bilgiler doğrultusunda birkaç yerde daha bu olay yaşanmış. Şüphelilerin aynı kişiler olabileceği üzerinde duruluyor. Araç plakası da muhtemelen belli ama tam bilgi vermediler. Bizim canımızın yandığı gibi başkalarının canı yanmasın. Hem de zararımız inşallah karşılanmış olur." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)