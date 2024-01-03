İstanbul'da bina yıkım esnasında caddeye çöktü
DHA

İstanbul'da Maltepe Zümrütevler Mahallesi Akşemsettin Caddesi üzerinde kontrollü yıkımı gerçekleştirilen bina, yıkım esnasında caddeye doğru çöktü.

Caddede bulunan park halindeki bazı araçlar, yola saçılan hafriyat sebebiyle maddi hasar aldı.

Şans eseri kimse yaralanmadı

Olayda şans eseri kimse yara almazken hafriyat sebebiyle cadde bir süre trafiğe kapandı.

Hafriyatın yoldan temizlenmesinin ardından cadde trafiğe açıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)