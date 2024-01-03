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İstanbul'da bina yıkım esnasında caddeye çöktü

İstanbul'da bina yıkım esnasında caddeye çöktü Maltepe’de bir bina kontrollü yıkımı esnasında cadde üzerine çöktü. Olayda can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken cadde bir süre trafiğe kapandı.