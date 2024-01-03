İstanbul'da bina yıkım esnasında caddeye çöktü

DHA
İstanbul'da Maltepe Zümrütevler Mahallesi Akşemsettin Caddesi üzerinde kontrollü yıkımı gerçekleştirilen bina, yıkım esnasında caddeye doğru çöktü.
Caddede bulunan park halindeki bazı araçlar, yola saçılan hafriyat sebebiyle maddi hasar aldı.
Şans eseri kimse yaralanmadı
Olayda şans eseri kimse yara almazken hafriyat sebebiyle cadde bir süre trafiğe kapandı.
Hafriyatın yoldan temizlenmesinin ardından cadde trafiğe açıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış