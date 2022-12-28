3 adreste yapılan eş zamanlı operasyonda, piyasaya sürülmeye hazırlanan binlerce litre sahte içki ele geçirildi. 6 kişi, suçüstü yakalandı.

Yılbaşına sayılı günler kala, halkın sağlığı ile oynayan sahte içki üreten şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar hız kazandı.

Paravan şirketler aracılığıyla kolonya, dezenfektan veya temizlik ürünü yapmak bahanesi ile sahte içki ürettikleri belirlenen şahıslar, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından mercek altına alındı.

Ekipler, şüphelilerin piyasadan temin ettikleri metil alkolleri kurmuş oldukları özel düzenekler vasıtası ile saflaştırarak etil alkole çevirdikleri, saflaştırmış oldukları etil alkole belirli oranda viski, rakı, votka aroması ve gıda boyası katarak alkollü içki elde ettikleri, elde ettikleri alkollü içkileri geri dönüşüm sahalarından topladıkları kullanılmış şişelere tekrar doldurarak sahte bandrol yapıştırarak, özellikle açık içki sunumu yapan bar, pavyon, meyhane, birahane ve içkili restoran türü işletmelere sattıkları tespit edildi.

2 ilçede eş zamanlı operasyon

DHA’nın haberine göre; piyasaya organize şekilde sahte içki sürme hazırlığındaki şüphelilere, Bakırköy ve Esenler’de belirlenen 3 adreste eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ele geçirilenler

Operasyonlarda; 2 bin 570 litre sahte viski, 4 bin 250 litre sahte rakı, 2 bin 930 litre sahte votka, 2 bin 500 litre etil alkol, 17 bin 250 adet sahte TAPDK bandrolü, 2 alkol damıtma kazanı, 19 bin 500 kapak, 9 bin 200 boş şişe ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Muhalefet etmek suçundan adli makamlara sevk edildi.

İstanbul’da, binlerce litre sahte içki ele geçirildi VİDEO

