İstanbul’da ‘bir atölyede silah üretiliyor’ iddiası yalan çıktı

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, ortalığı ayağa kaldırdı.
İddiaya göre, İstanbul’daki bir atölyede silah üretiliyordu.
Videoda yer alan kişilerin de sözde o atölyeye gizli saklı girdikleri görülüyordu.
Silah atölyesi yok
Görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, inceleme başlattı.
Yapılan çalışmalarda videoda bahsedilen silah atölyesinin bulunmadığı, şüphelinin belinde görülen silahın da kurusıkı olduğu anlaşıldı.
Paylaşımda yer alan şüphelinin kimlik ve adres bilgileri tespit edildi.
Ülkeye kaçak yollardan girdi
Bulunduğu ilçede videolu paylaşımlar yaptığı belirlenen yabancı uyruklu A.U. (26) isimli şüpheli Arnavutköy’de yakalanırken, ülkeye kaçak yollardan geldiği ve oturma izninin bulunmadığı belirlendi.
Yakalanan şüphelinin işlemlerinin ardından deport edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi.