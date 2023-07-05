İstanbul’da ‘bir atölyede silah üretiliyor’ iddiası yalan çıktı Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, polisi harekete geçirdi. Atölyede silah üretildiğine dair yapılan paylaşımı araştıran polis, öyle bir atölyenin bulunmadığı belirledi. Videoda yer alan şüphelinin de, ülkeye kaçak yollardan geldiği tespit edildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, ortalığı ayağa kaldırdı. İddiaya göre, İstanbul’daki bir atölyede silah üretiliyordu. Videoda yer alan kişilerin de sözde o atölyeye gizli saklı girdikleri görülüyordu. Silah atölyesi yok Görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda videoda bahsedilen silah atölyesinin bulunmadığı, şüphelinin belinde görülen silahın da kurusıkı olduğu anlaşıldı. Paylaşımda yer alan şüphelinin kimlik ve adres bilgileri tespit edildi. Ülkeye kaçak yollardan girdi Bulunduğu ilçede videolu paylaşımlar yaptığı belirlenen yabancı uyruklu A.U. (26) isimli şüpheli Arnavutköy’de yakalanırken, ülkeye kaçak yollardan geldiği ve oturma izninin bulunmadığı belirlendi. Yakalanan şüphelinin işlemlerinin ardından deport edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi.