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    İstanbul’da, bir baba ve oğlu taksi şoförünü darbetti

    Bir baba ve oğlu, sözlü olarak sataştığı gerekçesi ile bir taksi şoförü Ali C.’yi darbetti. Polise gidip darbedilip gasbedildiğini söyleyen Ali C.’nin gasp yalanını kamera görüntüleri ortaya koydu.
    • 28.12.2022 - 12:26
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    İstanbul’da, bir baba ve oğlu taksi şoförünü darbetti

    İstanbul’da, 3 Aralık’ta saat 01.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan’da Ertan Ü. (43) ve oğlu Emir Ü. (21) evlerine gitmek üzere cadde üzerinde yürürken iddiaya göre bir süre sonra taksi şoförü Ali Ç., baba ve oğluna sözlü olarak sataştı.

    Taraflar arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar konuştu. Baba ve oğlu, taksi şoförünü yere yatırıp darbetti.

    Gasbedildiğini söyledi

    İHA’nın haberine göre; olayın ardından polis ekiplerine ihbarda bulunan Ali C., ifadesinde iki şahsın aracından indiğinde kendisine saldırdığını ve 5 bin lirasını gasbettiğini söyledi.

    İstanbul’da, bir baba ve oğlu taksi şoförünü darbetti VİDEO

    Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı

    Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda polis, Ali Ç.’nin iki şahıs tarafından cadde ortasında darbedildiğini ancak gasp olayını olmadığını tespit etti.

    Bunun üzerine Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisileri, baba Ertan Ü. ile oğlu Emir Ü.’yü yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen baba ve oğluna ifadelerinin alınması sonrasında “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapıldı.

    Emniyette işlemleri tamamlanan iki şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

    İstanbul’da, bir baba ve oğlu taksi şoförünü darbetti #1

    “Taksici onlar bana bıçak çekti daha sonra ben çektim diyor”

    Olayla ilgili konuşan Osman Açal, “Olay burada gelişmiş. Aralarında ne geçtiğini bilmiyoruz ama iki tane genç arkadaş bir taksiciye saldırmış. Tabii 2 kişi taksiciyi dövüyorlar. Taksici karakola gidip gasbedildiğini söylemiş. Ama polisler kameraları incelediklerinde gasp olayının yaşanmadığını tespit etmişler. Şüpheli arkadaşları serbest bırakmışlar. Bir de bıçak konusu var, taksici onlar bana bıçak çekti daha sonra ben çektim diyor. Sonrasında işte kavga gürültü oluyor polis geliyor. Kavgaya karışanları tanımıyoruz. Bıçaklı bir yaralanma da yok sadece kavga etmişler. Anlık, spontane gelişen bir durum yani.” dedi.

    İstanbul’da, bir baba ve oğlu taksi şoförünü darbetti #2

    İstanbul’da, bir baba ve oğlu taksi şoförünü darbetti #3

    İstanbul’da, bir baba ve oğlu taksi şoförünü darbetti #4


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