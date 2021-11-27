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    İstanbul'da bir binanın 8. katında çıkan yangın kontrol altına alındı

    Başakşehir ilçesinde yer alan Organize Sanayi Sitesi'nin 8. katında yangın meydana geldi. Bölgeye hızlıca gelen ekipler, alevleri kontrol altına aldı. Olayla ilgili de soruşturma açıldı.
    • İHA
    • 27.11.2021 - 07:52
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    İstanbul'da bir binanın 8. katında çıkan yangın kontrol altına alındı

    İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yangın gerçekleşti.

    Organize Sanayi Sitesi'nin 8. katında faaliyet gösteren iplik atölyesine ait elektrik saatlerinde alevler yükselmeye başladı.

    İTFAİYE EKİPLERİ KONTROL ALTINA ALDI

    Alev ve dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ile polis ekiplerine haber verdi.

    İhbar üzerine yangın yerine Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, İkitelli, Seyrantepe, Sultangazi, Şişli itfaiye grup amirliklerinden ekipler geldi.

    ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

    Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

    Yangının çıktığı katta ise maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi.

    Yangının çıkış nedeni ise soruşturma açılarak araştırılıyor.

    İstanbul da bir binanın 8. katında çıkan yangın kontrol altına alındı #1

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