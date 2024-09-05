İstanbul'da bir binanın çatı katı alevlere teslim oldu
İHA

İstanbul'da korkutan yangın...

ilçes, Ağaç Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın beşinci katında bilinmeyen bir nedenle çıktı.

1 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın kısa sürede tüm daireyi etkisi altına aldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yanan daireyi söndürdü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangında ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri apartmanda yaşayanları tahliye etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)