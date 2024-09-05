İstanbul'da bir binanın çatı katı alevlere teslim oldu

İHA
İstanbul'da korkutan yangın...
Sancaktepe ilçes, Ağaç Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın beşinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
1 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın kısa sürede tüm daireyi etkisi altına aldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yanan daireyi söndürdü.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yangında ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri apartmanda yaşayanları tahliye etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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