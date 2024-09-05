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İstanbul'da bir binanın çatı katı alevlere teslim oldu

İstanbul'da bir binanın çatı katı alevlere teslim oldu Sancaktepe'de 5 katlı bir binanın çatı katındaki daire çıkan yangın, daireyi kullanılmaz hale getirdi. Yangında ölü ya da yaralı olmadığı öğrenildi.