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İHA

İstanbul Sarıyer’de bulunan Borsa İstanbul Durağı mevkiinde geçtiğimiz gece yaşanan olayda iddiaya göre, bir grup genç, İETT otobüsüne durak haricinde durdurarak binmek istedi.

Gençler, şoförün durmaması üzerine otobüse saldırdı.

CAMLARI YUMRUKLAYIP, KÜFÜR VE HAKARET ETTİLER

Otobüsün camlarını yumruklayan, küfür ve hakaret eden grup cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, bir grup gencin İETT otobüsünün camlarını yumrukladığı ve şoföre küfür ettiği görüldü.

TEPKİ YAĞDI

Görüntülerin hızla yayılması üzerine vatandaşlar gençlere tepki gösterdi.