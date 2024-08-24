İHA

İstanbul'da yaşanan bir hırsızlık olayı pes dedirtti.

Beyoğlu'nda bulunan Ermeni Katolik Patrikhanesi'ne sabah saatlerinde şüpheli bir şahıs girdi.

İBADET İÇİN KULLANILAN HAÇ'I ÇALDI

Uzun süre kilisede gezerek çevreyi kontrol eden hırsız, gözüne ibadet esnasında kullanılan haçı kestirdi.

Kilisenin boş olmasından faydalanan şüpheli, haçı çalarak olay yerinden uzaklaştı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDI

Hırsızlık anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İhbar üzerine çalınan ibadet sembolünün bulunmasına ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, kiliseye ait güvenlik kamera görüntüleri detaylı incelemeye alındı.

37 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerden, şüphelinin olay yerinden taksiye binerek Fatih Kemal Paşa Mahallesi’ne gittiği belirlendi. Ekipler tarafından şüpheli parkta otururken yalanarak gözaltına alındı.

Kimliği belirlenen şüpheli S.A.’nın sorgulamasında çeşitli suçlardan toplamda 37 kaydı olduğu tespit edildi.

SEVGİLİSİNE VERMEK İÇİN ÇALDI

Öte yandan, şüphelinin kiliseye ait haçı sevgilisine hediye etmek için çaldığı anlaşılırken, sembol ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından “Mabetten Hırsızlık” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O ANLAR KAMERADA

Kiliseye girerek ibadet esnasında kullanılan sembolü çalan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin sembolü çalarak olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)