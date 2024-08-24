İstanbul'da yaşanan bir hırsızlık olayı pes dedirtti.
Beyoğlu'nda bulunan Ermeni Katolik Patrikhanesi'ne sabah saatlerinde şüpheli bir şahıs girdi.
İBADET İÇİN KULLANILAN HAÇ'I ÇALDI
Uzun süre kilisede gezerek çevreyi kontrol eden hırsız, gözüne ibadet esnasında kullanılan haçı kestirdi.
Kilisenin boş olmasından faydalanan şüpheli, haçı çalarak olay yerinden uzaklaştı.
GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDI
Hırsızlık anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
İhbar üzerine çalınan ibadet sembolünün bulunmasına ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda, kiliseye ait güvenlik kamera görüntüleri detaylı incelemeye alındı.
37 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Görüntülerden, şüphelinin olay yerinden taksiye binerek Fatih Kemal Paşa Mahallesi’ne gittiği belirlendi. Ekipler tarafından şüpheli parkta otururken yalanarak gözaltına alındı.
Kimliği belirlenen şüpheli S.A.’nın sorgulamasında çeşitli suçlardan toplamda 37 kaydı olduğu tespit edildi.
SEVGİLİSİNE VERMEK İÇİN ÇALDI
Öte yandan, şüphelinin kiliseye ait haçı sevgilisine hediye etmek için çaldığı anlaşılırken, sembol ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından “Mabetten Hırsızlık” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
O ANLAR KAMERADA
Kiliseye girerek ibadet esnasında kullanılan sembolü çalan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin sembolü çalarak olay yerinden ayrıldığı görülüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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