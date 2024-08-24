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İstanbul'da bir hırsız kiliseden haç çaldı

İstanbul'da bir hırsız kiliseden haç çaldı Beyoğlu'nda bulunan bir kiliseye giden şüpheli şahsın, ibadet esnasında kullanılan haçı çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızın sembolü sevgilisine hediye etmek için çaldığı ortaya çıktı