AA
İstanbul'un Ümraniye ilçesi Cemil Meriç Mahallesi Çayırönü Caddesi'nde yaklaşık 4 yıl önce yapımı durdurulan bir okul inşaatının alt katından koku geldiğini fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.
SUYUN İÇİNDE HAREKETSİZ YATIYORDU
Olay yerine gelen ekipler, inşaatın merdiven boşluğunda yaklaşık 10 santimetre suyun içinde hareketsiz halde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ferhat E'ye ait olduğu belirlenen ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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