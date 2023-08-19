İstanbul'da bir kadın balkona çıkıp beni kurtarın diye bağırdı: Eşi gözaltına alındı Esenler ilçesinde dairesinin balkonuna çıkarak, 'Beni bu adamdan kurtarın' diye bağıran kadını gören mahalleli, polise haber verdi. Ekipler, iki çocuğu ile birlikte kadını evden çıkarırken, eşini ise polis merkezine götürdü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA İstanbul'un Esenler ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı. Bugün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katından sesler yükseldi. Dairen bir kadın balkona çıkarak eşinin kendisini ve 2 çocuğuna şiddet uyguladığını söyleyerek 'Beni bu adamdan kurtarın' diye bağırmaya başladı. Ekipler sevk edildi Sesleri duyan mahalleli sokağa çıktı. Kadın bağırmaya devam edince mahalleli durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler dairenin ziline bastı. Eş gözaltına alındı Kapı açılınca içeri giren ekipler, kadınla birlikte iki çocuğu dışarı çıkarırken, kocasını gözaltına aldı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde bir kadının balkonda çocuklarıyla birlikte beklediği, sokakta çok sayıda kişinin toplandığı görülüyor. "Çocuklarımı başkasına verecek" Mahalle sakini Murat Yurteren, "Evden çıktım. Caddeye doğru ilerliyordum, bağırış sesi duydum. Buraya doğru geldim. Adam kadını boynundan tutmuş eve doğru götürmeye çalışıyordu. 2 tane çocuğunu rehin almış. Kadın 'Beni bu adamın elinden kurtarın, çocuklarımı başkasına verecek' diye bağırıyordu. Sonra polis ekipleri geldi. Kocayı evden aldılar. Kadını ve çocukları götürdüler." dedi.