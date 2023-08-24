İstanbul'da bir kadın market çalışanına yumruk attı Esenler’de bir kadın tartıştığı market çalışanı M.K.’ye yumrukla saldırdı. Yaşanan o anlar marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul Esenler'de 22 Ağustos Salı akşamı Havaalanı Mahallesi’nde bulunan bir markette bir kadın markete girip alışveriş yapmak istedi.

Market çalışanlarının kadına marketin kapandığını söylemesi üzerine, alışveriş yapmakta ısrarlı olan kadın ise marketin kapanması henüz 10 dakika olduğunu söyledi.

Kadın müşteri hemcinsi olan çalışana yumruk attı

Bunun üzerine market çalışanları ile kadın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın devamında markete müşteri olarak gelen kadın market çalışanı M.K.’ye yumruk attı.

M.K. hastaneye gidip darp raporu aldı. Olayın ardından M.K. ile müşteri kadın polise giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.

O anlar kamerada

Markete gelen müşterinin market çalışanı M.K.’ye yumrukla saldırdığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde müşterinin market çalışanı ile tartıştığı ve daha sonra market çalışanına yumruk attığı görülüyor.