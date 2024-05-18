İstanbul'da bir kadın refakatçi olarak kaldığı hastanede ölü bulundu Hastanede tedavi gören yakınının yanında refakatçi olarak kalan hemşire kadın, hastane odasında ölü olarak bulundu. İhbar üzerine inceleme başlatan ekipler, şüpheli doktor gözaltına alınırken, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA

İstanbul'da hemşirenin şüpheli ölümü üzerine emniyet harekete geçti.

13 Mayıs'ta Beylikdüzü'ndeki özel bir hastanede tedavi gören yakını için refakatçi olarak kalan S.B. adlı hemşireyi görevliler hastane odasında cansız halde buldu.

İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, hemşirenin ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

Şüpheli doktor gözaltına alındı

Yapılan inceleme sonucunda S.B.'nin, gece saatlerinde daha önceden tanıştığı anestezi doktoru F.A.'nın yanına gittiği, ardından ölü bulunduğu odaya geldiği belirlendi.

Bunun üzerine F.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kesin ölüm nedeni araştırılıyor

Hemşire S.B.'nin cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Hemşirenin kesin ölüm nedeni, hazırlanacak adli tıp raporunun ardından belli olacak.

Ağrı kesici enjekte etmiş

Şüpheli F.A.'nın emniyetteki ilk ifadesinde, daha önce birliktelik yaşadıklarını öne sürdüğü S.B.'nin hastaneye geldiğini, kendi kullandığı odaya geçtiklerini, talebi üzerine kendisine serum aracılığıyla ağrı kesici enjekte ettikten sonra odadan ayrıldığını, döndüğünde ise S.B.'nin kendisine uyku ilacı enjekte ettiğini gördüğünü savunduğu öğrenildi.

Adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A., ''kasten öldürme'' suçlamasıyla çıkartıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)