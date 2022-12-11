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    İstanbul'da bir kişi, arkadaşı tarafından aracında vurularak öldürüldü

    İstanbul Gaziosmanpaşa'da otomobiliyle seyir halindeyken arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • 11.12.2022 - 22:42
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    İstanbul'da bir kişi, arkadaşı tarafından aracında vurularak öldürüldü

    Saat 14.30 sıralarında İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kıraathane işletmeciliği yapan Abdullah Gültekin, otomobilinde yakın arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğradı.

    Yakın arkadaşı saldırı sonrasında olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Gültekin, otomobil ile uzaklaşmak isterken aldığı kurşun yarası nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek başka bir araca çarptı.

    Hayatını kaybetti

    Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Gültekin’i hastaneye kaldırdı. Gültekin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    "Ağabey kardeş gibilerdi"

    Olayın ardından olay yerine gelen Gültekin’in arkadaşı, "İkisi de kardeşimiz gibiydi. Arkadaşlar da zaten ağabey kardeş gibilerdi. Aralarında tartışma çıkmış sonra da silahlı kavgaya dönmüş diye duyduk. Ne oldu nasıl oldu tam bilmiyoruz. İkisini de tanıyorduk. Yazık oldu" dedi.

    İHA'nın haberine göre, polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili çalışma devam ediyor.

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