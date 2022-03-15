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    İstanbul'da bir kişi baldızının 12 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulundu

    İstanbul'da baldızının 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen enişte "Yenidoğan kardeşini kıskanıyor, dikkat çekmek için böyle söylüyor" dedi.
    • İHA
    • 15.03.2022 - 23:43
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    İstanbul'da bir kişi baldızının 12 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulundu

    İstanbul'da yaşayan H.Ö. isimli şahıs, 2021 yılı Mayıs ayında eşiyle birlikte baldızının evine yatılı misafirliğe gitti.

    12 YAŞINDAKİ KIZI UYURKEN TACİZ ETTİ

    İddiaya göre, gece herkes uyuduğu sırada baldızının kızı olan 12 yaşındaki A.A.’nın odasına giren H.Ö., uyuduğunu sandığı küçük kızın cinsel bölgelerine dokunarak taciz etti. Olayın ardından çocuğunun davranışlarında tuhaflık olduğunu fark eden anne çocuğuyla konuştu.

    Küçük kız annesine, eniştesinin odasına girdiğini ve cinsel tacizde bulunduğunu anlattı. Anne G.A., sanık hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

    HAKKINDA DAVA AÇILDI

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından H.Ö. hakkında “çocuğun cinsel istismarı” suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

    "KARDEŞİNİ KISKANIYOR, DİKKAT ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR"

    Hakim karşısına çıkan enişte, suçlamaları kabul etmeyerek "Yenidoğan kardeşini kıskanıyor, dikkat çekmek için böyle söylüyor" savunmasında bulundu.

    Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık H.Ö.’nün “çocuğun cinsel istismarı” suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Kaçma şüphesinin bulunması nedeniyle sanığın tutuklanmasını talep etti.

    DURUŞMA ERTELENDİ

    Bunun üzerine söz alan sanık avukatı, "Müvekkilim sabit ikamet sahibidir" diyerek tutuklama talebinin reddini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bu aşamada sanığın tutuklanması yönündeki talebi reddetti.

    Sanık ve avukatına esasa ilişkin savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

    İstanbul da bir kişi baldızının 12 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulundu #1


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