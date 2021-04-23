İstanbul'da bir kişi denizde boğularak hayatını kaybetti

Galata Köprüsü’nden denize itildiği iddia edilen Ahmet Uzun (38) boğularak yaşamını yitirdi.

İstanbul Eminönü’nde Kadıköy iskelesi ile Galata Köprüsü kesişiminde, sahilde bir kişinin denize itildiği ve çevredeki kişilerin kurtarmaya çalıştığı ihbarını alan polis ekipleri, deniz polisi, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri ile birlikte olay yerine sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, polis tarafından denizden çıkarılan Ahmet Uzun’un hayatını kaybettiğini tespit etti.

AYAKLARINDAN TUTUP DENİZE ATTI

Çevredeki kişi ve görgü tanıklarından bilgi alan polis, Uzun’un zihinsel engelli olduğu iddia edilen Serkan A. tarafından ayaklarından tutularak denize itildiği bilgisini aldı.

Uzun’un cansız bedeni incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheli Serkan A.’yı gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.







