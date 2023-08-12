İstanbul’da bir kişi, dolandırıcılara 8 milyon TL’sini kaptırdı Telefonla arayıp, kendilerini polis olarak tanıtan kişilere inanarak altın ve paralarını poşet içinde teslim eden kişi, polisin yolunu tuttu. Yakalanan dolandırıcılar, tutuklanırken, dolandırıcılara elden 8 milyon TL teslim edildiği öğrenildi.

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DHA

Ne yapılan uyarılar ne de yaşanmış olaylar…

Hiçbiri dolandırıcıların oyununa kanmaktan vazgeçiremiyor.

Ancak bu kez meblağ büyük.

"Terör örgütü" yalanını yuttu

İstanbul Eyüpsultan’da polise başvuran K.A.S., kendisini telefonla arayan kişiler tarafından dolandırıldığını söyledi ve şikayetçi oldu.

K.A.S., “Beni telefona aradılar. Banka hesaplarımın terör örgütü tarafından ele geçirilip kullanıldığını söylediler. Operasyon bitip temize çıkana kadar tüm para ve ziynet eşyalarını kendilerine vermemi istediler. Onlara inanıp gelen kişiye poşete koyduğum para ve ziynet eşyalarını verdim. Sonra dolandırıldığımı anladım.” dedi.

8 milyonu elden teslim etti

Dolandırıcılık Büro Amirliği, hiç vakit kaybetmeden soruşturma açtı.

Olayın yaşandığı bölgeyi incelemeye alan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini izledi.

Polis, K.A.S.’nin içinde yaklaşık 8 milyon lira değerinde altın ve para bulunan poşeti, şüphelilere teslim ettiğini belirlerken; görüntülerde şüpheli ve mağdurun bir süre konuştuğu ardından poşeti alan şüphelinin uzaklaştığı anlar yer aldı.

İkisi de tutuklandı

İki şüphelinin kimliğini belirleyen polis, adreslerine baskın yaptı.

Yapılan operasyonda şüpheliler Ömer G. ve İbrahim G. gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüphelilerin aynı yöntemle 24 Temmuz 2023 tarihinde Esenyurt’ta mağdur B.U.’ya ait 350 bin lirayı çaldıkları da belirlendi.

Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Ömer G. ve İbrahim G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.