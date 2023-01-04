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    İstanbul'da bir kişi eski eşinin ağabeyini ve kocasını vurdu

    Ümraniye'de boşandığı karısının yeniden evlenmesine sinirlenen şahıs, eski eşinin evini basarak, eski kayınbiraderi ile eski eşinin evlendiği kocasını da silahla vurdu.
    • 04.01.2023 - 22:09
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 22:10
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    İstanbul'da bir kişi eski eşinin ağabeyini ve kocasını vurdu

    Eski koca dehşetinin bu kez adresi İstanbul oldu..

    Ümraniye ilçesi Altınşehir Mahallesi Yeni Filiz Sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, ismi henüz öğrenilemeyen bir saldırgan, boşandığı karısının evine gelerek, eski karısının yeni evlendiği M.P ve boşandığı eşinin ağabeyi N.Z’ye kurşun yağdırdı.

    1 ölü 1 yaralı

    Kurşunların hedefi olan M.P ağır yaralandı. Kadının ağabeyi N.Z. hayatını kaybetti.

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.P'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    İstanbul da bir kişi eski eşinin ağabeyini ve kocasını vurdu #1

    Teslim oldu

    İHA'nın haberine göre, saldırgan eski koca ise karakola giderek teslim oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

    İstanbul da bir kişi eski eşinin ağabeyini ve kocasını vurdu #2

    İstanbul da bir kişi eski eşinin ağabeyini ve kocasını vurdu #3

    İstanbul da bir kişi eski eşinin ağabeyini ve kocasını vurdu #4


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